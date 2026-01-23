Eschede - Beim Brand eines Forstschleppers im Landkreis Celle ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer am Donnerstag bei Eschede komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Der Forstschlepper war auf dem Gelände einer Weihnachtsbaumplantage im Einsatz, als der Brand ausbrach. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde demnach niemand. Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.