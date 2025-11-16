In einer Wohnung bricht ein Feuer aus, die Flammen greifen auf den Dachstuhl über. Der Schaden ist immens.

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist ausgebrannt, der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. (Symbolbild)

Bremen - Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremen ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer war am Morgen ausgebrochen, verletzt wurde niemand, teilte die Feuerwehr mit. Alle Bewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig ins Freie retten.

Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand die Wohnung im ersten Obergeschoss bereits im Vollbrand. Die Flammen breiteten sich auch auf das Dachgeschoss aus. Es gab laut Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand und mussten auch große Teile des Daches abdecken, um an sämtliche Glutnester zu kommen. Die Arbeiten zogen sich bis in den Nachmittag hin. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.