In einer Wohnung in Jena bricht plötzlich ein Feuer aus. Der Schaden beläuft sich in die Zehtausende.

Jena - Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in Jena ist ein hoher Sachschaden entstanden. Dieser beläuft sich laut einer Polizeimeldung auf über 50.000 Euro. Die Einsatzkräfte vor Ort retteten bei dem Feuer eine Katze und brachten sie zur Untersuchung zu einem Tierarzt. Personen waren demnach nicht in der Wohnung.

Warum es zu dem Feuer am Montagmittag kam, war bisher noch unbekannt. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Die Wohnung ist aufgrund der Rauchentwicklung nach Polizeiangaben jedoch nicht mehr bewohnbar.