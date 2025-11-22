Ein Mann wird im Görlitzer Park Opfer eines Angriffs. Die Täter schlagen Polizeiangaben zufolge mit einer Bierflasche auf ihn ein. Hintergrund laut Polizei: Homophobie.

Berlin - Ein 33-Jähriger ist in Berlin-Kreuzberg von mehreren Männern angegriffen worden. Die Polizei spricht von einem homophoben Hintergrund, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der Mann erlitt demnach leichte Verletzungen an Kopf und Rumpf.

Drei Männer sprachen den 33-Jährigen demnach im Görlitzer Park an und fragten ihn nach seiner sexuellen Orientierung. Nachdem er die Frage beantwortet hatte, schlugen die Männer den Angaben zufolge auf ihn ein und brachten ihn zu Boden.

Drei weitere Männer schlossen sich laut Polizei den Angreifern an, zwei davon schlugen mit einer Bierflasche auf den 33-Jährigen ein. Erst als eine Passantin laut um Hilfe rief, konnte der Mann vor den Angreifern flüchten, wie es hieß. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.