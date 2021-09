Hoppenstedt verliert Direktmandat an SPD-Newcomerin

Hannover - Der CDU-Politiker Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister im Bundeskanzleramt, hat sein Bundestags-Direktmandat im Wahlkreis Hannover Land I gegen eine SPD-Newcomerin verloren. Hoppenstedt kam am Sonntag auf 31,9 Prozent der Erststimmen und verlor damit gegen Rebecca Schamber, die erstmals kandidierte und auf 33,7 Prozent kam. Hoppenstedts Wiedereinzug in den Bundestag dürfte aber dennoch über die CDU-Landesliste in Niedersachsen gesichert sein. Dort steht er auf Platz 1.