Beim Spiel des Hamburger SV gegen RB Leipzig fliegen Tennisbälle auf den Rasen. Das Spiel wird kurz unterbrochen. Was steckt hinter dem Fanprotest?

Hamburg - Fans des Hamburger SV haben mit Tennisball-Würfen für eine Unterbrechung der Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig gesorgt. Kurz nach dem Anpfiff des Spiels zum Abschluss des 24. Spieltages warfen Anhänger von der Nordtribüne aus gelbe Filzbälle auf den Platz. Die Partie war jedoch nur für kurze Zeit unterbrochen. Offenbar richtete sich der Protest gegen die späte Anstoßzeit um 19.30 Uhr, wie ein Transparent im Block vermuten ließ.

„Wir stehen ganz klar für fangerechte Anstoßzeiten ein und fordern die DFL auf, die weitere Zerstückelung der Spieltage zu stoppen. Zudem sollen die vereinbarten Regeln eingehalten und nicht zu Marketingzwecken missbraucht werden“, schrieb der Förderkreis Nordtribüne vor einigen Tagen.

Sonntags werden oft Spiele ausgetragen, damit im Europapokal aktive Teams entlastet werden. Die Fans sehen einen Hintergrund der späten Spiele unter anderem wegen Vermarktungszwecken. Im Jahr 2024 waren ähnliche Tennisball-Aktionen vermehrt aufgetreten, als Fans von mehreren Clubs damit gegen den Einstieg von Investoren im Profi-Fußball protestiert hatten.