Das Nordderby zwischen Hamburg und Bremen zählt zu den brisantesten Duellen des deutschen Fußballs. Das Spiel zieht viele Fans in seinen Bann.

Hamburg - Das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen zieht am Wochenende viele Fußball-Fans in seinen Bann. Beim 109. Bundesliga-Duell beider Teams an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) will der HSV daheim im Volksparkstadion gegen den Rivalen aus der anderen norddeutschen Großstadt wichtige Punkte sammeln, um sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren.

Sowohl Merlin Polzin beim HSV als auch Horst Steffen bei Werder Bremen stehen vor ihrem jeweils ersten Nordderby als Trainer. HSV-Profi Bakery Jatta ist der einzige aktive Spieler, der das letztmalige Duell beider Clubs in der Bundesliga vor mehr als sieben Jahren auf dem Platz miterlebte.

Die Hamburger hoffen auf einen Einsatz der zuletzt angeschlagenen Profis Daniel Elfadli und Yussuf Poulsen. Abwehrspieler Warmed Omari, Angreifer Robert Glatzel und Offensivspieler Alexander Røssing-Lelesiit fehlen dem Club verletzt. Werder kann auf die zuletzt angeschlagenen Jens Stage und Samuel Mbangula zählen.

Einsatzkräfte wollen Fanlager trennen

Das brisante Duell wird von vielen Einsatzkräften der Polizei Hamburg begleitet, eine genaue Anzahl wollte ein Sprecher nicht nennen. Die Trennung beider Fanlager ist das größte Ziel der Einsatzkräfte. Die Polizei nimmt aufseiten beider Clubs insgesamt rund 1.200 Menschen - teils aus dem Ultra-Umfeld - näher in den Fokus. 5.700 Gästefans werden im Stadion erwartet.