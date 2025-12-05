Das Nordderby zwischen Hamburg und Bremen zählt zu den brisantesten Duellen des deutschen Fußballs. Provokationen heizen die Stimmung an - das hängt auch mit skurrilen Plakaten zusammen.

Hamburg - Ob der Kung-Fu-Tritt von Torwart Tim Wiese gegen Ivica Olic im Jahr 2008 oder der irre Derby-Marathon mit vier Duellen innerhalb von 19 Tagen ein Jahr später: Das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen hat schon viele wilde Geschichten geschrieben. Und es elektrisiert die Fans. Nach mehrjähriger Abstinenz hoffen die Anhänger sehnlichst darauf, dass das 109. Bundesliga-Duell an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) neue Anekdoten liefern wird.

„Es ist eines der traditionsreichsten Derbys weltweit und wir werden alles dafür tun, es zu gewinnen“, sagte Werder-Verteidiger Amos Pieper vor seinem ersten Nordderby steht. Pieper rechnet mit einem Duell voller Emotionen. „Es gilt, mit vollem Herzblut dabei zu sein.“ Mannschaftskollege Romano Schmid stellte klar: „Es wird definitiv das bedeutendste Spiel für alle Werder-Fans und für die gesamte Stadt Bremen“, sagte er dem Multimediaportal „Deichstube“.

Zwar gab es zwischendurch zwei Aufeinandertreffen in der zweiten Liga mit jeweils einem Sieg für beide. Aber in der fußballerischen Spitzenklasse mussten die Fans beider Bundesliga-Gründungsmitglieder sieben Jahre lang warten.

Es gibt auch einen Zeitzeugen, der das vorerst letzte Derby in der Bundesliga auf dem Platz miterlebte und aktuell noch spielt: 2018 stand Bakery Jatta beim HSV in der Startelf, als die Hanseaten durch ein Eigentor bei Werder spät 0:1 unterlagen.

Der 27-Jährige, der zuletzt kaum noch berücksichtigt wurde, stand ausgerechnet in der Derbywoche am Mittwochabend nach langer Zeit wieder im Fokus. In der Verlängerung des DFB-Pokalspiels gegen Holstein Kiel erzielte er den Führungstreffer für den HSV, doch ein spätes Gegentor und ein unterlegenes Elfmeterschießen verhinderten, dass der Publikumsliebling zum Pokalhelden wurde. Auch im Spieltagskader gegen Bremen dürfte Jatta erneut fehlen.

Spielt Poulsen wieder?

Die Derby-Generalprobe des HSV misslang gründlich. Die Hamburger wollten durch das Aus im Pokal möglichst keine Katerstimmung aufkommen lassen. Trainer Merlin Polzin bekräftigte nach der 2:4-Pleite im Elfmeterschießen, wie wichtig es sei, „das Ganze schnell abzuhaken“. „Und dann wollen wir definitiv wieder ein anderes Gesicht zeigen“, fügte der 35-Jährige mit Blick auf das brisante Derby hinzu.

Die Hamburger haben mal wieder einige Sorgen im Angriff. Robert Glatzel erlitt einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel und fällt aus. Kapitän Yussuf Poulsen fehlte zuletzt noch angeschlagen.

Neben den Langzeitverletzten geht Werder ohne kurzfristige Hiobsbotschaften ins Wochenende. Bei den Bremern stehen die Leistungsträger Romano Schmid und Jens Stage im Fokus, zudem verzückt der erst 18 Jahre alte Karim Coulibaly die Bremer: Trainer Horst Steffen setzte bislang in allen zwölf Ligaspielen auf das Abwehrtalent. Der gebürtige Oldenburger wurde in der Jugend des HSV ausgebildet - und dürfte in Hamburg schmerzlich vermisst werden.

Aufsteiger HSV hatte sich zuletzt durch den Last-Minute-Erfolg gegen den VfB Stuttgart zwar etwas Abstand zum Tabellenende verschafft. Aber bei nur vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang können die Hamburger schnell wieder unten hineinrutschen. Werder steht vier Punkte vor dem Rivalen auf Rang neun.

Auch ein Ex-Profi freut sich auf das Duell ganz besonders: Martin Harnik spielte für beide Clubs, allerdings nur in einem Derby. Für das kommende Spiel sieht er weder Werder noch den Tabellen-13. HSV vorn. „Für mich ist die Partie im Vorfeld ziemlich ausgeglichen. Die Werder-Spieler haben zwar deutlich mehr Bundesliga-Erfahrung, aber das ist bei so einem Derby nicht entscheidend“, sagte Harnik der „Deichstube“. Der HSV habe den Heimvorteil. „Insgesamt entscheidet sich bei so einem Spiel sehr viel im Kopf“, sagte er. Es gehe darum, Ruhe zu bewahren.

Polizei: „Hohe Gefährdungseinschätzung“

Das erhofft sich die Polizei auch neben dem Platz. Das Derby hat aus der Sicht der Hamburger Einsatzkräfte zwar ein geringeres Gefahrenpotenzial als das Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Dennoch ist das Verhältnis beider Fanlager feindschaftlich. „Deswegen haben wir grundsätzlich eine hohe Gefährdungseinschätzung“, teilte ein Sprecher mit. Der Aufwand ist größer als bei einem normalen Bundesliga-Spiel.

Einige Tage vor der Partie hatten mutmaßliche Werder-Fans in mehreren Hamburger Stadtteilen Plakate mit Anti-HSV-Botschaften aufgehängt. Das bewertete die Polizei als Provokation, aber „strafrechtlich nicht relevant“. Für viele Fans dürfte die Derby-Stimmung aber noch größer geworden sein.