49.000 Fans waren dabei. Allein 15.000 von ihnen unterstützten den HSV. Trotzdem enttäuschten die Hamburger in Hannover.

HSV verliert Nordduell in Hannover

Hannover - Hannover 96 hat dem Hamburger SV die erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga beigebracht. Vor 49.000 Zuschauern verlor der HSV das Nordduell in der Heinz von Heiden Arena verdient mit 0:1 (0:1).

Die Frankfurt-Leihgabe Jessic Ngankam traf in der 49. Minute per Foulelfmeter für Hannover. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+3). Nur sechs Tage nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten Arminia Bielefeld übernahmen die 96er dadurch zumindest vorerst die Zweitliga-Tabellenführung.

Hannover das bessere Team

Hannovers Trainer Stefan Leitl reagierte auf die massive der Kritik der vergangenen Tage und brachte gleich fünf neue Spieler. Die Niedersachsen waren auch von Beginn an das bessere und vor allem energischere Team. Ein erstes Tor von Jannik Rochelt wurde wegen eines Handspiels des 1,5-Millionen-Euro-Einkaufs aus Elversberg nicht gegeben (35.).

Der HSV bot mit Immanuel Pherai, Ludovit Reis und Neuzugang Adam Karabec gleich drei Kreativspieler auf, ohne dadurch kreativ zu werden. Spielerisch enttäuschten die Hamburger vor etwa 15.000 mitgereisten Fans lange Zeit. Ohne die verletzten Bakery Jatta und Jean-Luc Dompé fehlte zudem das Tempo.

Trotzdem hatte der HSV noch mehrere gute Chancen. Davie Selke köpfte bei seinem Startelf-Debüt aus kurzer Distanz am Tor vorbei (55.). Adam Karabec (63.) und Lukasz Poreba per Volleyschuss (77.) verpassten den Ausgleich ebenso.