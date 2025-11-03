Während eines Einsatzes wird ein Besatzungsmitglied an Bord einer Maschine der Polizei verletzt. Schuld ist das grüne Licht eines Unbekannten.

Flöha - Der Flugtechniker im Cockpit eines Polizeihubschraubers ist in Flöha (Landkreis Mittelsachsen) von einem grünen Laserpointer geblendet worden. Daraufhin habe der Pilot der Maschine die laufende Suche nach einem vermissten Fünfjährigen abbrechen müssen, teilte die Polizei mit. Nach der Blendung am Sonntagabend ist unklar, ob der Techniker bleibende Schäden am Auge behält. Er befindet sich in einer Klinik. Indessen wurde der kleine Junge von einem Verwandten der Familie aufgefunden und wohlbehalten zurückgebracht.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter. Aktuell werde auch ein Zusammenhang mit einer fast identischen Tat vom Mai dieses Jahres geprüft, hieß es.