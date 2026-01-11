weather wolkig
Brand im Landkreis Harz Hühnerstall fängt Feuer - vier tote Tiere

Plötzlich Flammen im Harz: Ein Hühnerstall brennt lichterloh, vier Tiere sterben, ein Nachbarschuppen wird beschädigt.

Von dpa 11.01.2026, 10:19
Die Feuerwehr löscht den Brand bei Thale schnell. (Symbolbild)
Die Feuerwehr löscht den Brand bei Thale schnell. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Thale - Auf einem Grundstück bei Thale (Landkreis Harz) ist ein Hühnerstall vollständig ausgebrannt - vier Hühner sind dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Brand am Samstagabend gegen 21.50 Uhr. Demnach löschte die Feuerwehr die Flammen zügig, doch auch ein Schuppen des Nachbargrundstücks wurde beschädigt.

Den Angaben zufolge beträgt der Sachschaden rund 20.000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt und Gegenstand von Ermittlungen.