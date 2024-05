Plauen - Ein Hund hat einen Mann in Plauen (Vogtlandkreis) angegriffen und ihn in den Schritt gebissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verließ der 40-Jährige am Samstagnachmittag ein Haus, als er von einem Hund an einer Leine auf dem Gehweg attackiert wurde. Daraufhin sei der Besitzer mit dem Hund geflohen. Der Mann musste rettungsdienstlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.