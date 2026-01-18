Zusteller klingeln täglich an vielen Türen. In Dessau-Roßlau ist ein Paketbote von einem kleinen Mischlingshund attackiert worden.

Dessau-Roßlau - In Rodleben, einem Ortsteil von Dessau-Roßlau, ist ein Paketzusteller von einem Hund gebissen worden. Der Zusteller klingelte an einem Einfamilienhaus, woraufhin der kleine Mischlingshund lautstark bellte und aus dem Küchenfenster sprang, wie die Polizei mitteilte. Der Hund biss den Mann demnach einmal ins Bein.

Es entstand eine sichtbare, aber nicht blutende Wunde, wie es hieß. Gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.