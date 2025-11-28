Im Bereich Süder-Frieschenmoor hat ein freilaufender Hund ein Schaf gerissen. Die Polizei in Brake bittet um Hinweise zum Tier oder dessen Halter.

Ovelgönne - Ein freilaufender Hund hat im Bereich Süder-Frieschenmoor bei Ovelgönne ein Schaf gerissen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr. Zeugen zufolge fügte der wildernde Hund dem Schaf tödliche Verletzungen zu. Die Polizei in Brake bittet um Hinweise zu dem Hund oder dessen Halter.