Hundebesitzer hatten sich auf ein besonderes Adventserlebnis gefreut - jetzt sorgt eine kurzfristige Absage für Enttäuschung. Warum die Behörden plötzlich einschritten.

Der erstmals geplante Hunde-Weihnachtsmarkt am Neustädter See ist kurzfristig abgesagt worden

Magdeburg - Ein erstmals geplanter Hunde-Weihnachtsmarkt am Neustädter See in Magdeburg ist kurzfristig abgesagt worden. Wie der Veranstalter Rico Löbelt mitteilte, sei das Event von den Behörden wie ein regulärer Weihnachtsmarkt eingestuft worden, was kurzfristig umfangreiche sicherheitsrechtliche Auflagen nach sich gezogen habe.

Man sei „sehr betroffen“, es gebe jedoch strengere Auflagen, vor allem nach dem Vorfall auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr.

Der Markt sollte eigentlich zum zweiten Advent erstmals stattfinden. Vorgesehen war ein weihnachtlicher Rahmen rund um den regelmäßig angebotenen „Gassi-Stopp“ des Areals, das über Hundewiese und Hundestrand verfügt.

Der Veranstaltungsort befindet sich auf dem Gelände des Freizeit- und Ferienparks „Strandparx“. Dort laufen derzeit Ausbauarbeiten, unter anderem für zusätzliche Stellplätze und weitere Freizeitangebote.

Ob der Hunde-Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr nachgeholt wird, blieb offen. Grundsätzlich arbeite man weiter an solchen Formaten, sagte Löbelt, habe aber aktuell „nicht die Kraft“, da bereits der Ausbau des Geländes viel Kapazität beanspruche.