Wittenberg - Ein Hundebesitzer hat eine Tagestierklinik in Wittenberg um die Behandlungskosten prellen wollen und griff zu einer höchst rabiaten Methode. Der Mann habe am Samstagnachmittag seinen Hund abgeholt und wollte gehen, ohne die erbrachten Leistungen zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Eine Arzthelferin schritt ein und wollte ihn vor dem Gebäude stoppen. Der Mann aber fuhr mit seinem Auto auf die Mitarbeiterin zu. „Ein Zusammenstoß konnte nur durch Ausweichen der Geschädigten verhindert werden“, so die Polizei. Beamte stellten den Mann. Anzeigen gegen ihn laufen.