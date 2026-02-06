Die Betroffenheit über den plötzlichen Tod des 58-Jährigen ist über die Parteigrenzen hinweg groß. Zur Trauerfeier nach Weißenfels kamen rund 500 Menschen.

Weißenfels - Zu einer Trauerfeier für den vor gut zwei Wochen verstorbenen SPD-Politiker Rüdiger Erben sind in Weißenfels mehrere Hundert Menschen zusammengekommen. Eine Sprecherin des Burgenlandkreises berichtete von rund 500 Teilnehmern. Dabei seien Ministerpräsident Sven Schulze (CDU), mehrere Ministerinnen und Minister aus Sachsen-Anhalt sowie Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) gewesen.

Rüdiger Erben war am 21. Januar im Alter von 58 Jahren überraschend gestorben. Parteiübergreifend war die Betroffenheit groß, viele Politiker würdigten Erbens Lebensleistung.

Er war seit 2016 parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion gewesen. In der Kommunal- und in der Landespolitik hatte sich der in Bad Salzungen geborene Erben in verschiedenen Ämtern parteiübergreifend Respekt erworben. So war er von 2001 bis 2006 Landrat im damaligen Landkreis Weißenfels, danach fünf Jahre Staatssekretär im Innenministerium. 2011 wurde er Landtagsabgeordneter. Erben hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.