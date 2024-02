Die Kundgebungen gegen rechts und für Demokratie reißen auch in Brandenburg nicht ab. In Lausitzer Städten wie Guben und Lauchhammer versammeln sich Hunderte, auch in Kommunen im Berliner Speckgürtel gibt es Demonstrationen.

Brieselang/Guben - Auch an diesem Wochenende sind in Brandenburg wieder Hunderte Menschen gegen rechts und für eine offene Gesellschaft auf die Straße gegangen. Unter dem Motto „Guben ist bunt!“ versammelten sich in der Neiße-Stadt nach Polizei-Angaben etwa 200 Teilnehmer zu einer Kundgebung.

Auch das Krankenhaus Naëmi-Wilke-Stift beteiligte sich an der Kundgebung in Guben. „Es sind bewegte Zeiten und von verschiedenen Seiten werden für unsere Gesellschaft wichtige Grundwerte wie Demokratie, Humanität und Solidarität infrage gestellt. Das wollen wir nicht hinnehmen und ein sichtbares Zeichen für diese Werte setzen“, hieß es von der Einrichtung.

In Lauchhammer hieß es „Schöner leben ohne Nazis“. Ein örtlicher alternativer Jugendclub hatte eine Demonstration organisiert. Laut Polizei folgten etwa 300 Menschen dem Aufruf.

Hinzu kamen Kundgebungen laut Polizei mit Hunderten Teilnehmern in Dahme (Teltow-Fläming) und Neuenhagen (Märkisch-Oderland). In Brieselang (Havelland) hatten Bürgermeisterin Kathrin Neumann (parteilos) und der Vorsitzende der Gemeindevertretung Thomas Vogel vom Bürgerbündnis für Brieselang zu einer Kundgebung aufgerufen. Neumann zufolge demonstrierten etwa 500 Menschen unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! Für Toleranz, Demokratie und Zusammenhalt“. „Mir als Bürgermeisterin ist es auch wichtig, als kleinere Kommune ein starkes Signal (...) zu setzen“, sagte sie der dpa.

Seit rund einem Monat gehen Menschen bundesweit immer wieder gegen rechts auf die Straße. Auslöser waren Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Dort hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, nach eigenen Angaben über das Konzept der sogenannten Remigration gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.