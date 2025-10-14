Buttstädt - Im Landkreis Sömmerda haben Unbekannte in zwei Fällen insgesamt rund 1.600 Liter Diesel aus Fahrzeugtanks entwendet. Laut Polizei wurden auf einem Baustellengelände in Witterda zwischen dem vergangenen Freitag und Montag insgesamt etwa 1.000 Liter aus mehreren Baustellenfahrzeugen geklaut. Einen ähnlichen Diebstahl gab es demnach auch zwischen dem 5. und 13. Oktober 2025 auf einem Windparkgelände bei Olbersleben. Den Angaben zufolge zapften die Täter knapp 600 Liter Diesel aus einem geparkten Lkw ab. Derzeit ist laut Polizei unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht.