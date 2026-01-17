Plakate, laute Parolen und Forderungen nach Wandel: Auch in Berlin gibt es Protest gegen die iranische Regierung.

Berlin - Einige hundert Demonstranten haben in Berlin gegen die islamische Diktatur im Iran demonstriert und einen Wechsel gefordert. Sie forderten lautstark auf dem Ku'damm Freiheit für den Iran und protestierten mit Plakaten und Transparenten gegen die aktuelle Regierung. Die Stimmung war eher angespannt. Weitere Kundgebungen sind für die nächsten Tage angemeldet.

Eine dramatische Wirtschaftskrise und sehr hohe Inflation hatten Ende Dezember Proteste im Iran ausgelöst. Die Demonstrationen entwickelten sich zu politischen Protesten gegen das autoritäre Herrschaftssystem. Sicherheitskräfte gingen gewaltsam vor. Iranische Menschenrechtsgruppen meldeten mehr als 3.400 Tote. Genaue Zahlen lassen sich wegen der Informationssperre kaum überprüfen.