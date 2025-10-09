Magdeburg - Bei der Sicherung der Zukunft der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) drängt Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) auf ein umfassendes Konzept. Dies sei von den Gesellschaftern zu erstellen, sagte die FDP-Politikerin im Landtag. Dabei handelt es sich unter anderem um mehrere Landkreise und Städte in der Region. Dann könne man gemeinsam entscheiden, welche Maßnahmen wann umgesetzt würden, so Hüskens.

Die HSB sind nach eigenen Angaben Betreiber des längsten zusammenhängenden Schmalspurnetzes in Deutschland mit rund 140 Kilometern in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Unternehmen kämpft mit einer erheblichen Finanzierungslücke und hat in den vergangenen Jahren Defizite erwirtschaftet. Anfang September hatten die Harzer Schmalspurbahnen ein Gutachten vorgestellt: Demnach benötigen die HSB mit der Brockenbahn bis 2045 rund 800 Millionen Euro.