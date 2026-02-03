Husky-Welpe „Vido“ wurde offensichtlich schwer misshandelt und einfach weggeworfen. Jetzt zeigt er Lebensfreude – und berührt eine ganze Stadt.

Weimar - Der schwer verletzte und in einem Müllbeutel in Weimar abgelegte Husky-Welpe ist auf dem Weg der Besserung. Der kleine Rüde sei inzwischen wieder sehr agil und seine Wunden heilten gut, teilte die Stadtverwaltung mit. Er wurde von der Pflegestelle, die den Welpen betreut und sich liebevoll um ihn kümmert, auf den Namen „Vido“ getauft.

Die öffentliche Anteilnahme an dem Schicksal von „Vido“ war überwältigend. Es habe so viele Hilfsangebote von Bürgern gegeben, wie es kaum zu erwarten gewesen sei, hieß es. Die Stadt bedankte sich für das breite Mitgefühl in diesem emotional bewegenden Fall.

Nach schwerem Start Neuanfang für „Vido“

Derzeit erreichten das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt viele Anfragen zu Herkunft, Vermittlung und dem laufenden Verfahren. Die Stadt bittet um Verständnis, dass dazu derzeit keine Auskünfte gegeben werden könnten. Es seien jedoch straf- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen zu erwarten.

Der ungefähr zehn bis zwölf Wochen alte Husky mit den hellblauen Augen war Anfang vergangener Woche im Bereich des Buchenwalds gefunden und in eine Tierarztpraxis gebracht worden. Er wies schwere Verletzungen an Kopf und Kiefer auf.