Bilal Hussein kehrt in seine schwedische Heimat zurück. Der Mittelfeldspieler war in den zweieinhalb Jahren nie richtig bei Hertha angekommen.

Berlin - Bilal Hussein verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und kehrt in seine schwedische Heimat zurück. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum schwedischen Erstligisten Degerfors IF, wie Hertha mitteilte. „Dieser Transfer stellt eine gute Lösung für alle Beteiligten dar“, wird Sportdirektor Benjamin Weber zitiert.

Der gebürtige Stockholmer kam im Sommer 2023 von AIK Stockholm nach Berlin und absolvierte in dieser Zeit 18 Spiele für die Profis. Dabei gelangen ihm je ein Tor und eine Vorlage. Weitere 18 Einsätze absolvierte Hussein für die U23. Dort fanden drei Assists erfolgreiche Abnehmer.