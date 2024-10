Ein ICE erfasst in einem Stellwerk in Berlin-Lichtenberg ein Auto und schiebt es mehrere Meter über die Gleise. Dabei wird niemand verletzt - die Polizei ermittelt dennoch.

Berlin - Ein ICE hat im Stellwerk in Lichtenberg ein Auto erfasst. Der 57-jährige Fahrer ist dadurch im Auto eingeklemmt worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach wollte der Mann am Morgen mit dem Auto die Gleise überqueren. Dabei erfasste der Zug das Auto und schob es mehrere Meter über die Gleisanlage. Dadurch geriet das Auto in Schräglage und verkantete im Gleis. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem Auto. Sowohl er als auch der 38-jährige Zugführer wiesen keine Verletzungen auf, der 57-Jährige wurde aber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Neben dem Lokführer befanden sich keine weiteren Menschen im Zug. Gegen den Autofahrer wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.