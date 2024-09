Schwerin ist von Süden her mit der Bahn derzeit schwer zu erreichen, weil an der Strecke Berlin - Hamburg gebaut wird. Zum Tag der Deutschen Einheit wird ein Sonderangebot gemacht.

Berlin/Schwerin - Die Bahn richtet rund um den Tag der Deutschen Einheit vom 2. bis 4. Oktober ICE-Direktverbindungen zwischen Berlin und Schwerin ein. Die Züge sind knapp drei Stunden unterwegs und verkehren über Neustrelitz, Waren (Müritz) und Güstrow, wie die Bahn mitteilte.

Hintergrund ist die Sperrung der Bahnstrecke Berlin – Hamburg aufgrund von Bauarbeiten. Normalerweise fahren Bahnreisende von Schwerin mit der Regionalbahn bis Ludwigslust und steigen dort in einen Fernzug nach Berlin ein. Diese Fahrt dauert rund zwei Stunden. Allerdings ist diese Variante seit Mitte August und noch bis Mitte Dezember nicht möglich.

In drei Stunden von Berlin nach Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern richtet in diesem Jahr die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Das Bundesland hat derzeit die Bundesratspräsidentschaft inne. Traditionell ist das aktuelle Vorsitzland Gastgeber des Einheitsfestes.

Die ICE-Züge zum Einheitsfest fahren den Angaben zufolge ab Berlin Hauptbahnhof jeweils um 6.29 Uhr und 14.30 Uhr nach Schwerin und kommen dort 9.24 Uhr beziehungsweise 17.37 Uhr an. In der Gegenrichtung starten die Züge jeweils um 10.20 Uhr und 18.26 Uhr ab Schwerin nach Berlin Hauptbahnhof und kommen 13.24 Uhr beziehungsweise 21.21 Uhr an.