Auf einem verlassenen Grundstück findet ein Mann am Montag ein menschliches Skelett. Die Umstände des Todes sind für die Polizei noch unbekannt. Die Identität des Mannes steht nun fest.

Bernau bei Berlin - Nach dem Fund einer Leiche auf einem verlassenen Grundstück in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) haben die Ermittler die Identität des Toten festgestellt. Es handele sich um einen Mann, der seit September 2024 als vermisst galt, sagte ein Sprecher der Polizei. Woran der damals 73-jährige Mann aus dem Landkreis Barnim letztlich starb, müsse nun geklärt werden. Auch ob der Mann gewaltsam zu Tode kam, war zunächst nicht bekannt.

Gerichtsmediziner hatten eine erste Obduktion vorgenommen, wie der Polizeisprecher mitteilte. Nach der Untersuchung der Todesursache werde über weitere Ermittlungsmaßnahmen entschieden.

Ein 43 Jahre alter Anwohner hatte die sterblichen Überreste am frühen Montagabend entdeckt. Wie in solchen Fällen üblich übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen.