Im Magdeburger Dom wird am 2. Juli der Kaiser-Otto-Preis verliehen. (Archivbild)

Bei einem feierlichen Festakt im Magdeburger Dom erhalten die Violinistin Lisa Batiashvili und der Pianist Igor Levit am 2. Juli den Kaiser-Otto-Preis der Landeshauptstadt Magdeburg. Mit der Ehrung würdigen das Preiskomitee und die Kulturstiftung Kaiser Otto den langjährigen Einsatz der beiden international populären Kunstschaffenden gegen Krieg und Antisemitismus, wie die Stadt mitteilte. Der Schauspieler und Autor Christian Berkel werde die Laudatio, der ehemalige Außenminister Luxemburgs, Jean Asselborn, die Festrede halten.

Bei dieser zehnten Verleihung des Kaiser-Otto-Preises sollen mehr Plätze für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung stehen als bislang. Wer den Festakt besuchen möchte, muss sich digital anmelden. Maximal 600 Gäste sind vorgesehen. Im Dom gibt es eine begleitende Kunstausstellung, Schülerinnen und Schüler haben sich mit der historischen Figur Kaiser Ottos beschäftigt.

Der Preis ist die höchste Auszeichnung der Stadt Magdeburg und wird in der Regel alle zwei Jahre verliehen. Gewürdigt werden Menschen oder Institutionen, die sich in Wort und Tat für freiheitliche Werte, Frieden, Toleranz und Demokratie einsetzen und dazu beitragen, den europäischen Einigungsprozess zu befördern. Die Preisträger erhalten eine Urkunde und eine individuelle Porträtmedaille. Ausgezeichnet wurden schon der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker (2005), Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (2011) und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).