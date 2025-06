Erfurt - Überwiegend gutes Betriebsklima, gute Übernahmechancen und Nähe zur Heimat: In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) zeigen sich Thüringens Auszubildende weitgehend zufrieden mit ihrer Situation. So bewerten etwa 93 Prozent das Betriebsklima in ihren Ausbildungsbetrieben als gut und 87 Prozent würden ihre Ausbildung im Betrieb weiterempfehlen, 88 Prozent sehen zudem gute Übernahme- und Aufstiegschancen. 81 Prozent gaben an, dass bei ihrer Ausbildungswahl die Nähe des Betriebs zum Wohnort eine Rolle spielte.

Die Zahlen belegten, dass Ausbildung in Thüringen fachlich und menschlich überzeuge, sagte Thomas Fahlbusch, Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung der IHK Erfurt. Mehr als 1.200 Azubis aus Thüringen im ersten Lehrjahr nahmen an der Online-Umfrage von März bis April 2025 teil.

Mit nur einer Bewerbung zum Ausbildungsplatz

Die besondere Lage für Azubis in spe in Thüringen illustriert derweil ein anderes Ergebnis der Umfrage: 80 Prozent der Befragten gaben an, maximal nur fünf Bewerbungen geschrieben zu haben, 40 Prozent hatten demnach sogar nur eine Bewerbung geschrieben, bis sie eine Zusage erhielten. „Es ist für Bewerber ein ganz starker Markt, es gibt eine große Auswahl an Betrieben und Berufen“, sagte Matthias Säckl, Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung der IHK Ostthüringer zu Gera.

Für die Ausbildungsbetriebe dagegen sei diese Situation eine Herausforderung. Nach wie vor blieben zum Start des neuen Ausbildungsjahrs regelmäßig zig Lehrstellen unbesetzt, so Fahlbusch. Ende März etwa gab es laut der zuständigen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Thüringen mehr als 10.300 Ausbildungsplätze, von denen noch rund 6.900 unbesetzt waren.

Nachbessern bei Wohnen und Zuschüssen

Für ausbaufähig hält Anja Boller, Abteilungsleiterin Aus- und Weiterbildung der IHk Südthüringen, die Lage für Azubis etwa beim Wohnen. So seien einige Wohnheime, in denen auch Azubis leben, sanierungsbedürftig. Boller forderte die Politik, zu prüfen, ob Mittel aus dem Bundesprogramm „Junges Wohnen“ Thüringens Azubis zugutekommen könnten. Zudem sollte es wieder ein Fahrtkostenzuschuss für die Lehrlinge geben - diese Unterstützung sei vor einigen Jahren in Thüringen gestrichen worden.

Fast 5.000 Ausbildungsbetriebe zählen die IHKs in ihrem Bereich in Thüringen, dort absolvieren aktuell über alle Lehrjahre hinweg etwa 15.000 Menschen eine Ausbildung.