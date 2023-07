Kahla/Plessa - Zwei Jugendliche haben in einem baufälligen Turm in Kahla im Kreis Elbe-Elster illegale Feuerwerksböller gezündet. Wie die Polizeidirektion Süd am Sonntag mitteilte, hatten Anwohner am Samstagabend laute Knallgeräusche gehört, die von einem ehemaligen Betriebsgelände kamen. Die Einsatzkräfte entdeckten zwei 14-Jährige im sogenannten Bertzit-Turm, die nicht zugelassene und teils selbst gebastelte Böller zündeten. Es seien 124 Feuerwerkskörper gefunden worden.

Bei Durchsuchungen in den Zimmern der Jugendlichen stieß die Polizei auf mehr nicht erlaubte Pyrotechnik. Gegen die 14-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Der sogenannte Bertzit-Turm in Kahla, einem Ortsteil der südbrandenburgischen Gemeinde Plessa, gilt in der Region als Investitionsruine. Einst sollte dort Braunkohle veredelt werden.