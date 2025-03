In Sachsen-Anhalt beseitigen Gemeinden immer wieder in der Natur unsachgemäß hinterlassenen Müll. Mit Konsequenzen für alle.

Müllsäcke mit illegal gefundenem Müll stapeln sich bei den Kommunen in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)

Halle - Die Entsorgung von illegalem Müll kostet Kommunen in Sachsen-Anhalt jährlich rund 1 Million Euro. Gerade jetzt beim Frühjahrsputz landet laut dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt vermehrt Müll in der Natur, der eigentlich auf einen Wertstoffhof oder in die eigene Mülltonne gehört, und belastet dann die Umwelt. Böden, Gewässer oder die Luft können dabei verschmutzt werden, oder Tiere Schaden nehmen.

Dabei gebe es viele Möglichkeiten, seinen Müll richtig zu entsorgen, erklärte der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye. Darunter zähle nicht nur der Hausmüll, sondern auch der Wertstoffhof oder die Anmeldung von Sperrmüll, wie es weiter hieß.

Dennoch sind Kommunen in Sachsen-Anhalt jedes Jahr nicht nur finanziell, sondern auch personell hoch durch die Versäumnisse einzelner belastet. Unsachgemäße Entsorgung von Müll hat dabei nicht nur finanzielle, sondern auch rechtliche Konsequenzen für die Verursacher.