Emmerthal - Wegen einer illegalen Müllkippe mit Altreifen und hunderten Litern Altöl im Landkreis Hameln-Pyrmont ermittelt die Polizei. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hatte eine Streifenwagenbesatzung neben einer Landstraße in der Gemeinde Emmerthal südlich von Hameln den Abfallhaufen entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten stellten am Sonntagmittag rund 200 Altreifen, teils mit Felgen, und vier Kunststofffässer mit verbrauchtem Schmieröl, rund 400 Liter, fest. Außerdem fanden sie Stoffbeutel mit Stoffresten und die Kofferraumabdeckung von einem Auto. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher und bittet um Hinweise.