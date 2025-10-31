Die TSG Hoffenheim hat in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga verloren. Das soll am Sonntag in Wolfsburg so bleiben.

Zuzenhausen - Unbeeindruckt vom frühen Pokal-Aus geht die TSG Hoffenheim die Bundesliga-Aufgabe beim VfL Wolfsburg mit großer Zuversicht an. „Zum Glück geht es Schlag auf Schlag weiter. Wir wollen messerscharf in das Spiel gehen“, verkündete TSG-Trainer Christian Ilzer vor dem Gastspiel beim kriselnden Tabellen-Zwölften am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Dass Wolfsburgs Trainer Paul Simonis nach dem peinlichen Pokal-Aus gegen Zweitligist Holstein Kiel um seinen Job kämpft, blendet Ilzer dabei aus. „Für uns ist es wichtig, nüchtern an die Aufgabe heranzugehen. Entsprechend haben wir uns vorbereitet“, sagte der Österreicher.

Rücksicht auf die prekäre Lage seines Trainerkollegen will und kann Ilzer nicht nehmen. Generell wünscht er sich aber einen besonnenen Umgang von Vereinsverantwortlichen in sportlichen Krisensituationen. „Wenn man neue Wege einschlägt, dann sollte man dem Trainer auch Zeit geben und ihn so weit unterstützen, dass er nicht immer das erste Angriffsziel ist“, sagte der 48-Jährige.

Starke Auswärtsbilanz interessiert Ilzer nicht

Obwohl die Niedersachsen von den ersten acht Bundesligaspielen nur zwei gewinnen konnten, warnte Ilzer vor einer Unterschätzung des Rivalen. „Das ist eine qualitativ sehr talentierte Mannschaft. Auf uns wartet ein Gegner, der extrem gut Fußball spielen kann“, sagte er und forderte von seinen Schützlingen vollen Einsatz: „Wir wollen aggressiv sein und mit hoher Intensität spielen.“

Von der bisher starken Saison-Auswärtsbilanz - die TSG ist in der Bundesliga auf fremden Plätzen noch ungeschlagen und gewann dort drei ihrer vier Spiele - lässt sich Ilzer nicht blenden: „Auf diese Statistik gebe ich null. Aber natürlich wollen wir in Wolfsburg maximal erfolgreich sein.“