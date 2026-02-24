Knallgeräusche im Grunewald? Die Polizei sprengt – aber nur zu Übungszwecken. Was Anwohner, Spaziergänger und Hundebesitzer darüber wissen sollten.

Auf dem Sprengplatz im Grunewald sind Detonationen zu hören. Spaziergänger haben der Polizei zufolge aber nichts zu befürchten. (Archivbild)

Berlin - Zwei Tage lang kann es auf dem Sprengplatz im Grunewald regelmäßig laut werden. Am Mittwoch und Donnerstag sind dort mehrere Detonationen geplant, die über die Sprengplatzgrenzen hinaus zu hören sein werden, wie die Berliner Polizei mitteilte. Grund zur Beunruhigung bestehe nicht: Dabei geht es um Aus- und Fortbildung der Polizei.

Eine Gefahr für Spaziergänger im Grunewald bestehe nicht. Hunde in umliegenden Hundeauslaufgebieten könnten durch die Detonationen allerdings verängstigt oder erschreckt werden. Straßensperrungen seien nicht zu befürchten – auch nicht auf angrenzenden Waldwegen. Weitere Lehrgänge, bei denen mit Detonationen zu rechnen ist, sind bereits ab der zweiten Märzwoche geplant.