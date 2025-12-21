Die Kirchenbänke in Berlin und Brandenburg lichten sich seit Jahren. Es kommen immer weniger Menschen zum Gottesdienst. Doch es gibt Ausnahmen.

Potsdam - Die evangelischen Gottesdienste in Berlin und Brandenburg sind im Durchschnitt immer schlechter besucht. „Grundsätzlich lässt sich sagen: Wie auch bei den Mitgliederzahlen zu beobachten, sind die Gottesdienstbesuche rückläufig“, sagte eine Sprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit Blick auf den Wirkungsbereich der Kirchenorganisation in Berlin und Brandenburg.

Für Weihnachten zeige sich in den vergangenen fünf Jahren jedoch ein etwas anderes Bild, betonte die Sprecherin. „Die Gottesdienste an Heiligabend haben sich nach den pandemiebedingten Einbrüchen wieder stabilisiert.“ So nahmen am Heiligabend 2024 rund 306.000 Menschen im EKBO-Bereich an etwa 2.150 Gottesdiensten teil. Zum Vergleich: 2021 waren es coronabedingt nur rund 273.000 Gottesdienstbesucher. 2023 wurden rund 301.000 Teilnehmende bei rund 2.050 Gottesdiensten gezählt.

Die EKBO erhebt Gottesdienstteilnahmen auf Basis jährlicher Meldungen der Kirchengemeinden. Daraus wird eine Hochrechnung erstellt. Regional differenzierte Auswertungen gibt es nach Angaben der Ekbo nicht.

Ende 2024 waren rund 775.000 Menschen Kirchenmitglieder der EKBO. Das sind rund 20.000 Menschen weniger als Ende des Vorjahres. „Dass Menschen in solcher Zahl keine Beheimatung in der Evangelischen Kirche mehr für sich sehen, rüttelt uns schon lange auf und kann niemanden kaltlassen“, sagte Pröpstin Christina-Maria Bammel vor einiger Zeit. „Die Gründe für einen Abschied aus der Kirchenmitgliedschaft sind verschieden.“