Impfgegner demonstrieren gegen Corona-Impfaktion an Schule

Freiburg - Rund 100 Impfgegner haben in Freiburg vor einer Schule gegen eine Corona-Impfaktion demonstriert. Zwischen den Demonstrierenden und mehreren Dritten sei es zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Da es bereits zuvor im Internet Hinweise auf den Protest gegen die geplante Impfaktion an der Freiburger Schule gegeben habe, sei die Polizei mit Einsatzkräften vor Ort gewesen. Abgesehen von verbalen Auseinandersetzungen sei die Demonstration am Donnerstag ruhig verlaufen, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der Südwestrundfunk berichtet.

Gesundheitsminister Manne Lucha teilte am Donnerstag mit, wer Impfaktionen blockiere oder störe und wer Impfärzte an der Arbeit hindern wolle, versuche, Menschen an ihrem Recht auf eine Impfung zu hindern. „Das hat mit freier Meinungsäußerung nichts zu tun und ist inakzeptabel“, sagte der Grünen-Politiker. Lucha appellierte an die Impfgegner: „Lassen Sie die Ärztinnen und Ärzte ihre Arbeit machen und respektieren Sie den Wunsch all jener, die sich durch eine Impfung vor einer Infektion schützen möchten und damit zur Bekämpfung der Pandemie beitragen.“