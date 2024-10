In Berlin gibt es weiterhin Tausende von Gasleuchten. Sie sind allerdings nicht so hell wie moderne LED-Lampen.

In Berlin gibt es noch fast 20.000 Gaslaternen

Straßenbeleuchtung in Berlin

Gaslaternen im Tiergarten in Berlin. (Archivfoto)

Berlin - In Berlin sind nach wie vor rund 18.300 alte Gasleuchten im Einsatz, um an Straßen und Bürgersteigen für Licht zu sorgen. Sie gelten als weniger effektiv. „Der Handlungsbedarf ist an allen Standorten mit Gasbeleuchtung hoch“, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt der „Berliner Morgenpost“.

Das Land Berlin ist für insgesamt rund 225.000 Leuchten zuständig. Seit Januar 2019 wurden der Verkehrsverwaltung zufolge 47.000 davon durch moderne LED-Leuchten ersetzt.

Gaslaternen im Berliner Süden werden ausgetauscht

„In der Regel ist der Straßenraum nach der Umrüstung deutlich besser ausgeleuchtet als zuvor“, so die Verkehrsverwaltung.

Im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts werden derzeit die Gaslaternen in Einfamilienhausgebieten von Lichtenrade und Marienfelde im Berliner Süden ausgetauscht. Die Arbeiten sollen den Angaben zufolge bis Herbst 2025 dauern.