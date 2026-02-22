Am Samstagabend ist ein 20-Jähriger in Bernburg von einem Zug erfasst worden. Im Krankenhaus erliegt er seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen.

Bernburg - Die Polizei ermittelt, nachdem ein 20-Jähriger in Bernburg (Salzlandkreis) von einem Zug erfasst wurde und gestorben ist. „Wir ermitteln in verschiedene Richtungen“, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Laut Polizei bemerkte der Lokführer am Samstagabend eine Person, die sich in unmittelbarer Nähe des Gleisbettes bewegte. Demnach habe der Lokführer eine Gefahrenbremsung eingelegt, dennoch sei der Zug auf der Thomas-Müntzer-Straße Höhe Knoblochstraße mit dem 20-Jährigen zusammengestoßen. „Es gibt nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Anzeichen dafür, dass es sich um einen Suizid handelt“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann zunächst als schwer verletzt eingestuft, er starb im Laufe der Nacht im Krankenhaus. Der Polizei zufolge waren in dem Zug auch Fahrgäste. Diese seien von einem Kriseninterventionsteam am Unfallort betreut worden. Der Lokführer lehnte das Angebot laut Polizei ab.