Ein Auto gerät in den Gegenverkehr - es kommt zum Unfall, für mehrere Menschen sind die Folgen ernst.

Ein Auto gerät im Landkreis Lüneburg in den Gegenverkehr, es kommt zum Unfall. (Symbolbild)

Nahrendorf - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 216 in Nahrendorf im Landkreis Lüneburg sind sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin sei mit ihrem Wagen zwischen dem Ortsteil Süschendorf und Oldendorf aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Dort habe der Wagen ein entgegenkommendes Auto mit zwei Insassen touchiert, das sich querstellte. Ein weiteres Auto mit fünf Insassen fuhr schließlich auf. Von den acht Beteiligten blieben zwei unverletzt.

Die Autos mussten abgeschleppt werden, die Fahrbahn war für mehrere Stunden gesperrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.