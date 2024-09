Ein großes Wander-Event führt in diesem Jahr durch die Grenzregion im Nordwesten Thüringens. Teilnehmer aus ganz Deutschland werden erwartet.

In den Startlöchern für den 122. Deutschen Wandertag

Unterwegs in Grenzregion

Über Landesgrenzen hinweg sollen die Teilnehmer am Deutschen Wandertag in der Grenzregion im Thüringer Eichsfeld unterwegs sein. (Archivfoto)

Heilgenstadt - Unter dem Motto „Sagenhaft grenzenlos“ laufen in den kommenden Tagen tausende Menschen beim 122. Deutschen Wandertag durch das Eichsfeld. Rund 5.000 Anmeldungen seien bereits eingegangen, hieß es von den Organisatoren. Zusammen mit den Besuchern zum Eröffnungsfest am Abend, einer Tourismusbörse, der Abschlussveranstaltungen am Sonntag und der Aktionen zum Eichsfelder Wandertag rechnen die Veranstalter mit bis zu 30.000 Besucherinnen und Besuchern.

Kernstück des vom Deutschen Wanderverbands veranstalteten Wandertags ist aber die Bewegung in der Natur: 234 Touren unterschiedlicher Länge stehen laut Organisatoren auf den Programm - inklusiver bereits absolvierter Wanderungen innerhalb der Eichsfelder Wandertage im Vorlauf zum eigentlichen Wandertag. Am Ende sollen alle Teilnehmer zusammen eine Strecke von rund 46.000 Kilometern erwandert haben.

Einige Touren führen auch über Thüringen hinaus nach Hessen und Niedersachsen. Durch das Gebiet verlief einst die deutsch-deutsche Grenze. In dem früheren Sperrbezirk fanden zahlreiche Tier- und Pflanzenarten einen Rückzugsraum. Heute gilt der „Grünes Band“ genannte und 1.400 Kilometer lange Streifen in Thüringen als nationales Naturmonument.

Der Deutsche Wanderverband veranstaltet in der Regel einmal jährlich an wechselnden Orten den Deutschen Wandertag. Er gilt laut Verband als Europas größtes Treffen rund um das Wandern.