Osterholz-Scharmbeck - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben aus rund zehn Meter Höhe einen Reiher gerettet, der sich in einem Baum verfangen hatte. Nachdem sich ein Trupp dem erschöpften Vogel am Samstagabend mit einem Drehleiterkorb näherte, stellte sich heraus, dass „eine Drachenschnur dem Tier zum Verhängnis geworden war“, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach hatte sich die Schnur um die Füße und einen Flügel des Vogels gewickelt. Die Einsatzkräfte entfernten die Schnur und legten den Vogel in eine Decke, um ihn wieder sicher auf den Boden zu bringen. Dort wurde das Tier von der restlichen Schnur befreit. Danach nahmen die Mitarbeiter eines Tierparks den Reiher zur weiteren Betreuung in ihre Obhut.