Auf einer Baustelle wird ein Mann in einer vier Meter tiefen Grube verschüttet. Kollegen eilen ihm zu Hilfe. Jede Sekunde zählt.

Seevetal - Bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Harburg ist ein Mann gestorben. Der 47-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach in einer rund vier Meter Tiefen Baugrube in Seevetal verschüttet worden, teilte die Polizei mit. Kollegen des Mannes bemerkten den Unfall, gruben ihn sofort aus und brachten ihn an die Oberfläche.

Trotz einer durch die Polizei und später den Rettungsdienst eingeleiteten Reanimation starb der Mann noch auf der Baustelle. Die Kollegen des Mannes wurden betreut. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Unfall am Donnerstagnachmittag kommen konnte.