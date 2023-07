Magdeburg - Im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Regeln ist in Sachsen-Anhalt ein Teil der Bußgeldverfahren noch nicht abgeschlossen. Im Landkreis Harz seien beispielsweise noch 126 Bußgeldbescheide offen, teilte die Verwaltung auf Anfrage mit. In Halle sind nach Angaben der Stadt aktuell noch 31 Verfahren in Bearbeitung. In den meisten Landkreisen in Sachsen-Anhalt sind jedoch keine Verfahren mehr offen.

Während der Corona-Pandemie sind die meisten Verfahren wegen Vergehen gegen die zum jeweiligen Zeitpunkt gültige Eindämmungsverordnung eingeleitet worden. „Der größte Teil der Verfahren stellte auf Verstöße gegen die Kontakt- und Aufenthaltsbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum ab“, teilte der Landkreis Wittenberg auf Anfrage mit. „Zuwiderhandlungen gegen die Quarantäne-, Einreise-, Zugangs- sowie Mund- und Nasenschutzbestimmungen waren seltener Anlass für ein Verfahren.“