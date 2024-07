In der Nacht auf Mittwoch werden in Leipzig zwei Autos in Brand gesetzt. Doch es sind in der Folge noch mehr Wagen betroffen, der Sachschaden ist hoch.

Unbekannte stecken mehrere Autos in Leipzig in Brand. (Symbolbild)

Leipzig - Mehrere Autos sind in der Nacht in Leipzig durch Brände beschädigt worden. In Machern (Landkreis Leipzig) wurde ein Fahrzeug angezündet und vier Wagen in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro. Kurz darauf wurde der Polizei ein weiteres brennendes Auto in der Cäcilienstraße in Leipzig-Südost gemeldet. Es wurde bei dem Brand komplett zerstört, der Sachschaden sei bislang unbekannt.

Wie die Autos in Brand gesteckt worden, ist bisher nicht bekannt. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung.