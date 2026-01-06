In mehreren Bundesländern fällt am Morgen noch einmal Schnee – allerdings nur kurz. Zum Ende der Woche könnte es erneut und deutlich kräftiger schneien.

Leipzig - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kehrt der Schnee vorübergehend zurück. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fällt am Morgen in einigen Regionen, darunter auch in Leipzig und Magdeburg, leichter Schnee. Die Neuschneemengen bleiben dabei gering und liegen meist unter einem Zentimeter.

Ursache für den morgendlichen Schneefall sei der Ausläufer eines Tiefdruckgebiets, der über die Bundesländer ziehe, teilte der DWD mit. Dieser löse sich aber bereits auf. Es sei davon auszugehen, dass der Schneefall während des Vormittags wieder endet. Der DWD warnt dennoch vor glatten Straßen und rät, vorsichtig zu fahren.

Neuer Schneefall zum Wochenende erwartet

Die Temperaturen erreichen tagsüber minus ein bis minus zwei Grad im Flachland. Ähnliche Werte werden auch für den Mittwoch erwartet. Zum Ende der Woche könnte der Schneefall wieder zunehmen: Für Freitag und Samstag rechnet der DWD mit teils kräftigen und länger anhaltenden Schneefällen.