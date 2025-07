Sperrmüll und Pappe kann in Potsdam bei einem Wertstoffhof nun länger entsorgt werden. Per App erhält man Zugang zum Gelände.

Potsdam - Die Potsdamer können Sperrmüll künftig auf einem Wertstoffhof auch außerhalb der bisherigen Öffnungszeiten entsorgen. Per Handy-App bekommen sie länger Zugang zu dem Gelände, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

„Wir sind sehr gespannt, wie dieses Angebot künftig genutzt wird“, sagte der Geschäftsführer der Stadtentsorgung Potsdam GmbH, Burkhardt Greiff.

Die Wertstoffrückgabe solle für die Bürgerinnen und Bürger noch komfortabler werden, meinte Potsdams Beigeordnete für Ordnung und Sicherheit, Brigitte Meier (SPD).

Tor zum Wertstoffhof öffnet sich per Bluetooth - ohne Personal

So funktioniert die Nutzung des Wertstoffhofes im Stadtteil Drewitz:

An sechs Wochentagen ist der dortige Wertstoffhof jeweils drei Stunden länger verfügbar als bisher, wie die Stadtentsorgung zum Start des Pilotprojektes mitteilte. Per App auf einem Smartphone können die Bürger einen Termin und ein Zeitfenster buchen. Das Tor öffnet sich dann zu dem gebuchten Termin per Bluetooth automatisch. Innerhalb von 15 Minuten können die Abfälle in die jeweiligen Container geworfen werden, wie es hieß. Personal sei dafür nicht nötig.

Über diesen Weg können Sperrmüll, Leichtverpackungen, Papier, Pappe und Kartonagen, Metallschrott und Altglas kostenlos abgegeben werden. Nicht alle Abfälle eignen sich für diese Art der Entsorgung: Farben, Altöle und Autobatterien sind ausgenommen, sie müssen laut Stadt weiterhin von Fachleuten beurteilt und sicher entsorgt werden.