In Uniform Marke Eigenbau - Mann will kostenlos Bahn fahren

Erfurt - In einer selbst zusammengestellten Uniform hat ein Mann versucht, auf Bundeswehrticket kostenlos Bahn in Thüringen zu fahren. Zunächst sei der 32-Jährige in augenscheinlich armeetypischer Kleidung in einem Zug zwischen Gera und Jena ohne gültiges Ticket erwischt worden, teilte die Bundespolizei mit.

Tags darauf wurden Polizisten auf dem Erfurter Hauptbahnhof auf ihn aufmerksam, weil seine Uniform Marke Eigenbau stark vom bekannten Erscheinungsbild abwich. Der Mann habe im Rucksack mehrere Dienststellenwappen, gefälschte Dienstausweise und militärische Zugehörigkeitskarten mit sich geführt.

„Für den Laien sah die Uniform schon gut aus“, sagte ein Polizeisprecher. Die bundeswehrerfahrenen Beamten habe der angebliche Soldat mit der Kreation, auf der auch Abzeichen und Namenszug aufgebracht waren, aber nicht täuschen können. Gegen den Mann wird nun wegen des Missbrauchs von Amtstiteln und des Anfangsverdachts der Urkundenfälschung ermittelt. Der 32-Jährige ist bereits in mehreren Bundesländern unter anderem wegen Betrugshandlungen polizeibekannt.