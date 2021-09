In zwei der drei Gemeinden gegen geplante Fusion gestimmt

Wetter - Die geplante Fusion der mittelhessischen Gemeinden Lahntal und Münchhausen sowie der Stadt Wetter ist vorerst gescheitert. In Lahntal und Münchhausen stimmten am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis bei einem Bürgerentscheid jeweils knapp 80 Prozent der Wähler gegen den Zusammenschluss. Nur in der Stadt Wetter fand sich eine knappe Mehrheit für das Vorhaben. Die Bürgermeister der drei Kommunen hatten sich für die Fusion stark gemacht.

Der Zusammenschluss war für den 1. Januar 2023 geplant gewesen, der Name der neuen Kommune mit ihren rund 19.000 Bürgern im Landkreis Marburg-Biedenkopf stand noch nicht fest.

Die Befürworter des Zusammenschlusses erhofften sich jährliche Einsparungen von 1,1 Millionen Euro und schlankere Verwaltungsstrukturen. Zudem hatte das Land einen Schuldenerlass sowie Fördermöglichkeiten in Aussicht gestellt, beides jeweils in Millionenhöhe.