Indoor-Spielhalle in Hameln abgebrannt - hoher Schaden

Feuer in Hameln

Der Schaden grenzt der Polizei zufolge an eine Million Euro. (Archivfoto)

Hameln - Eine Indoor-Spielhalle in Hameln ist in der Nacht komplett abgebrannt. Niemand sei dabei verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Schaden grenze an die Million, schätzten die Beamten. Das inzwischen einsturzgefährdete Gebäude soll noch heute abgerissen werden.

Das Feuer wurde kurz nach 2.00 Uhr nachts entdeckt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle schon komplett in Flammen. Die Feuerwehrleute ließen das Gebäude daher kontrolliert niederbrennen. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Türen und Fenster geschlossen lassen.

Warum die Halle Feuer fing, war zunächst unklar. Brandermittler konnten sie nach Polizeiangaben bisher nicht betreten.