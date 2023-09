Magdeburg/DUR - Die Influencerin Mikaela Testa ist derzeit in Europa unterwegs und lässt ihre Fans auf TikTok und Instagram an ihren Erfahrungen teilhaben. Die Australierin bereiste unter anderem Spanien, Italien und andere Länder und zeigt sich zwar begeistert von Landschaft und Kultur, doch im gleichen Maße ist sie auch genervt von Europa.

Influencerin Mikaela Testa enttäuscht von Europa

"Es ist nicht all das, was behauptet wird", berichtet Testa in einem Video und kritisiert damit andere Influencer, die in Videos Europa und dessen Reise-Hotspots wohl anders darstellen, als es der Realität entspricht.

Dabei kritisiert sie, dass in Reiseblogs Videos zusammengeschnitten sind und mit Filtern belegt werden. Nach drei Monaten Europa-Rundreise, würde Testa inzwischen "dafür sterben, endlich wieder nach Hause zu können".

Dabei machen ihr wohl vor allem die weiten Wege zu schaffen, die sie im Sommer zu Fuß zurücklegen muss. Die Social-Media-Community kann dies nur teilweise nachvollziehen und kritisiert die Influencerin. Zum einen wird angemerkt, dass die Australierin sich glücklich schätzen könne, eine solches Leben mit vielen Reisen führen zu können.

Außerdem finden sich Kommentare zum langen Zeitraum des Euro-Trips. Drei Monate Dauerreise dürfte dann wohl nicht nur Entspannung gewesen sein.