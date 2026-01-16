Hunderte Grippefälle werden pro Woche in Sachsen-Anhalt gemeldet. Viele Erkrankte können sich zu Hause auskurieren. Insbesondere eine Bevölkerungsgruppe muss häufiger in die Klinik.

Tee und Medikamente zu Hause reichen nicht immer: Insbesondere Personen ab 60 Jahre kamen wegen einer Influenzaerkrankung häufiger ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Magdeburg - Die Influenza-Welle rollt in Sachsen-Anhalt. In der vergangenen zweiten Kalenderwoche wurden im Land 821 Fälle gemeldet, wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Landesamts für Verbraucherschutz hervorgeht. In der ersten Kalenderwoche, in die der Jahreswechsel fiel, waren 337 Grippe-Fälle erfasst worden. „Ein deutlicher Anstieg ist auch bei hospitalisierten Influenza-Meldefällen zu beobachten. Insbesondere Personen ab 60 Jahre kamen wegen einer Influenzaerkrankung ins Krankenhaus.“

Insgesamt liege die Zahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen in einem für die Jahreszeit typischen moderaten Bereich, hieß es weiter. Schwer verlaufende Atemwegserkrankungen seien bundesweit über alle Altersgruppen ebenfalls noch im moderaten Bereich. Bei den über 80-Jährigen stiegen sie jedoch rapide an.